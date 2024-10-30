Минимум 95 человек погибли в Испании из‑за наводнений. В стране объявлен траур

Жертвами наводнений на востоке и юге Испании стали минимум 95 человек, из которых 92 погибли в Валенсии. Об этом сообщают Reuters и Би-би-си .

Во вторник в Валенсии за восемь часов проливных дождей выпала годовая норма осадков. Это привело к самому смертоносному наводнению в Испании за последние три десятилетия.

Жители пострадавших районов рассказали, что люди начали забираться на крыши автомобилей, когда бурный коричневый поток хлынул по улицам. Он вырывал с корнем деревья, разрушал мосты и здания. Затопленными оказались сельскохозяйственные угодия в Валенсии ― в регионе, где выращивается две трети испанских цитрусовых.