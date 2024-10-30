Минимум 95 человек погибли в Испании из‑за наводнений. В стране объявлен траур

Жертвами наводнений на востоке и юге Испании стали минимум 95 человек, из которых 92 погибли в Валенсии. Об этом сообщают Reuters и Би-би-си.
Во вторник в Валенсии за восемь часов проливных дождей выпала годовая норма осадков. Это привело к самому смертоносному наводнению в Испании за последние три десятилетия.
Жители пострадавших районов рассказали, что люди начали забираться на крыши автомобилей, когда бурный коричневый поток хлынул по улицам. Он вырывал с корнем деревья, разрушал мосты и здания. Затопленными оказались сельскохозяйственные угодия в Валенсии ― в регионе, где выращивается две трети испанских цитрусовых.
Десятки жителей региона провели ночь на крышах магазинов и заправочных станций, некоторые застряли в своих автомобилях, пока их не спасли.
Испанские власти сказали, что пока не могут назвать точное число погибших, а значит количество жертв, вероятно, вырастет. Из‑за последствий стихии отменены поезда в Мадрид и Барселону, без электричества остались около 150 тыс. жителей Валенсии. Наводнения наблюдались и в других частях страны, включая южный регион Андалусия.
С 31 октября по 2 ноября в Испании объявлен траур.
В Испании в последние годы случались осенние наводнения, но ни одно из них не было столь масштабным. В стране также регистрировали рекордно высокие температуры. Ученые связывают рост случаев экстремальных погодных явлений с глобальным изменением климата.