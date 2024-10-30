Бен Уишоу спасает Киру Найтли в перестрелке в трейлере мини-сериала «Черные голуби»

На ютуб-канале Netflix опубликовали первый трейлер мини-сериала «Черные голуби», главные роли в котором исполнили Кира Найтли («Искупление», «Пираты Карибского моря») и Бен Уишоу («Парфюмер», «007: Спектр»).
Шоу выйдет на стриминговом сервисе 5 декабря. Оно расскажет историю о практичной и преданной жене и матери Хелен Уэбб, которая втайне работает шпионкой на организацию под названием «Черные голуби».
В течение десяти лет героиня передавала данные о секретах своего мужа-политика. Однажды ее жизнь оказывается в опасности. После того, как любовника Хелен находят убитым, ее начальница просит мужчину по имени Сэм позаботиться о Уэбб.
Роль Хелен в картине досталась Найтли. В образе Сэма предстал Уишоу. В актерский состав проекта также вошли Сара Ланкашир, Эндрю Бьюкен, Адиль Ахтар, Трейси Ульман, Финн Беннетт, Лютер Форд и другие артисты.
Автором сериала выступил Джо Бартон. Разработкой шоу занималась компания Sister, работавшая над другой новинкой Netflix — сериалом «Хаос». Его недавно закрыли через короткое время после релиза первого сезона.
Исполнительными продюсерами «Черных голубей» стали Найтли, Бартон, Джейн Фезерстоун и Крис Фрай, режиссерами — Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Власть»). Над сериалом работал продюсер Гарри Мандей.