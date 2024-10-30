Бен Уишоу спасает Киру Найтли в перестрелке в трейлере мини-сериала «Черные голуби»

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 5 декабря. Оно расскажет историю о практичной и преданной жене и матери Хелен Уэбб, которая втайне работает шпионкой на организацию под названием «Черные голуби».

В течение десяти лет героиня передавала данные о секретах своего мужа-политика. Однажды ее жизнь оказывается в опасности. После того, как любовника Хелен находят убитым, ее начальница просит мужчину по имени Сэм позаботиться о Уэбб.