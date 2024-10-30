В Кремниевой долине за 250 долларов сдают каморку под лестницей, как у Гарри Поттера

Житель города Сан-Хосе в Калифорнии сдает в квартире, которую он арендует, небольшую каморку под лестницей в стиле Гарри Поттера. Его объявление опубликовано на сайте Craigslist.

За территорию в 1×3 метра просят 250 долларов в месяц. Жилец говорит, что пространство идеально подходит для раскладушки, а еще его можно отгородить занавеской.

Автор объявления хочет сдать каморку занудному геймеру без судимостей, зависимостей и домашних животных. Он также просит не приводить гостей, добавляя, что в такое место все равно никто не захочет прийти.

Потенциальному субарендатору можно будет пользоваться кухней, посудой, столовыми приборами и даже Xbox и телевизором жильца. Но ему нужно будет дважды в неделю делать определенную работу по дому. Квартира с каморкой помимо кухни включает 1 спальню и 1 ванную комнату.

В разговоре с журналистами автор объявления, который представился как Джейсон, признал, что его предложение по субаренде «явно незаконно», но пожаловался, что из‑за высокой стоимости у него нет других вариантов.

«Либо это, либо я арендую у кого‑то другого каморку в стиле Гарри Поттера под лестницей, и, вероятно, за гораздо большую сумму», — пояснил он.

Джейсон отметил, что с момента размещения объявления к нему обратились около 30 потенциальных арендаторов. По его словам, большинство отзывов положительные, и в основном люди поражены низкой ценой. Джейсон говорит, что видел объявления, в которых просят от 600 до 1200 долларов за половину гостиной без доступа к кухне.