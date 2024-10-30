В Новосибирске введут туристический налог с 2025 года

В Новосибирске появится туристический налог с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс».
Налог в первый год существования составит 1%, но позже вырастет. Он будет повышаться ежегодно, и к 2029 году достигнет 5%. Минимальная ставка налога за суточное проживание в городе будет 100 рублей.
«Данная сумма взимается с граждан, проживающих в (отелях, гостиницах — „Интерфакс“) за весь период размещения, а направляется в бюджет через плательщика налога», — отметил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.
Некоторые группы россиян получат льготы по туристическому налогу. На них смогут рассчитывать многодетные семьи, жители Новосибирской области и родственники участников военной операции на Украине.
Полученные деньги городсие власти потратят на «благоустройство туристических маршрутов» и «увеличение привлекательности Новосибирска».
Туристический налог с 2025 года появится и в других городах России, в том числе — Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске. Его также будут собирать в Карелии, Владимирской области, Вологде и Алтайском крае.
1 апреля 2024 года в Петербурге стартовал эксперимент с курортным сбором (туристическим налогом). Теперь совершеннолетние граждане, которые остались в городе более чем на сутки, обязаны платить 100 рублей за день проживания в отеле, хостеле и гостинице. За первый месяц эксперимента курортный сбор принес в казну города 19 млн рублей.