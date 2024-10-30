В Новосибирске введут туристический налог с 2025 года

В Новосибирске появится туристический налог с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Налог в первый год существования составит 1%, но позже вырастет. Он будет повышаться ежегодно, и к 2029 году достигнет 5%. Минимальная ставка налога за суточное проживание в городе будет 100 рублей.