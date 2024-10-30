Во Владивостоке полиция изъяла животных из приюта. В мэрии заявили, что он работал нелегально

Во Владивостоке питомцев частного собачьего приюта «Балто», в котором проживает более 200 животных, начали изымать по инициативе властей. Об этом сообщили на новостном портале Vl.ru.
По словам волонтеров, в приют рано утром 30 октября приехали сотрудники компании «Аристократ», занимающиеся отловом животных. Они начали забирать собак и увозить их в неизвестном направлении якобы без каких‑либо объяснений.
Зоозащитники пытались защитить псов, но правоохранители заявили, что приют работал нелегально. Хозяйка «Балто», как утверждают волонтеры, предоставила полиции некие документы, но они не остановили выселение.
Женщина утверждала, что заключила договор аренды земли, на которой открыла приют для бездомных животных. По информации СМИ, эта территория частично находится в муниципальном пользовании и частично принадлежит Министерству обороны России. В мэрии города заявили, что приют там устроили самовольно.
«От жителей поселка Трудовой поступили обращения о ненадлежащем содержании животных. По данным обращениям была проведена проверка. Обнаружено более 200 безнадзорных собак, находящихся на участках, которые заняты незаконно. В соответствии с законодательством принято решение отловить собак, направить в приют для дальнейшей вакцинации и стерилизации», — пояснили в администрации.
Волонтеры пожаловались, что их о будущем отлове животных и выселении приюта не предупредили. В данный момент они организуют переезд собак. Пока удалось вывезти только 30 псов.
Зоозащитники считают, что якобы арендованная земля необходима властям «под застройку». Они опасаются, что представители «Аристократа» не смогут разместить десятки собак и отправят их «на убой». Глава государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислав Крушинский сказал, что для собак организуют «надлежащий уход и присмотр».