Во Владивостоке полиция изъяла животных из приюта. В мэрии заявили, что он работал нелегально

Во Владивостоке питомцев частного собачьего приюта «Балто», в котором проживает более 200 животных, начали изымать по инициативе властей. Об этом сообщили на новостном портале Vl.ru.

По словам волонтеров, в приют рано утром 30 октября приехали сотрудники компании «Аристократ», занимающиеся отловом животных. Они начали забирать собак и увозить их в неизвестном направлении якобы без каких‑либо объяснений.