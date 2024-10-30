В Петербурге планируют ограничить часы продажи алкоголя вслед за Вологдой

Вслед за Вологодской областью, где время продажи алкоголя в будни ограничили до двух часов, о подобных мерах задумались и в Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на городской комитет по торговле.
Петербургские депутаты создали рабочую группу, которая разрабатывает дополнительные требования по розничной продаже пива, сидра, пуаре и медовухи. Среди прочего законодатели планируют сократить время продажи этих напитков.
Новые правила коснутся заведений общепита в многоквартирных домах и на территории ЖК, но не баров или ресторанов.
Глава петербургской комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков сказал, что ограничительные меры на продажу алкоголя в городе обсуждаются, но они будут не такими радикальными, как в Вологодской области.
Ранее в Вологодской области сообщили о подготовке законопроекта, который ограничит часы продажи алкоголя. По будням спиртное планируют продавать лишь два часа ― с 12.00 до 14.00, по выходным и в праздничные дни график останется неизменным. Ограничение не затронет рестораны, бары и гостиницы. Губернатор области объяснил решение борьбой со смертностью от алкоголизма.