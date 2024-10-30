На горе Фудзи впервые за историю наблюдений не выпал снег к концу октября

Вершина японской горы Фудзи впервые за 130 лет наблюдений не покрылась снегом к последним числам октября. Об этом сообщает CNN.
Обычно снег на Фудзи появляется к началу октября и знаменует приход зимы. В прошлом году снежные шапки стали образовываться на горе 5 октября, но в начале ноября большая их часть растаяла из‑за потепления.
Метеорологическое бюро Кофу, которое ежегодно объявляет о первом снегопаде на Фудзи, объяснило нынешнее отсутствие снега необычайно высокой температурой и дождями.
Ранее самой поздней датой, на которую Фудзи оставалась без снега, было 26 октября. Этот рекорд фиксировали в 1955 и 2016 годах.
По данным Метеорологического агентства, в 2024 году в Японии было самое жаркое лето за последние 126 лет. Средняя температура воздуха с июня по август была на 1,76 градуса выше нормы, превысив предыдущий рекорд в 1,08 градуса, установленный в 2010 году.
Исследовательская группа Climate Central считает, что нетипичная для Японии жара в октябре связана с климатическим кризисом.