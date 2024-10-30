На горе Фудзи впервые за историю наблюдений не выпал снег к концу октября

Вершина японской горы Фудзи впервые за 130 лет наблюдений не покрылась снегом к последним числам октября. Об этом сообщает CNN.

Обычно снег на Фудзи появляется к началу октября и знаменует приход зимы. В прошлом году снежные шапки стали образовываться на горе 5 октября, но в начале ноября большая их часть растаяла из‑за потепления.