На Airbnb появился дом семьи Байер из сериала «Очень странные дела»

На платформе для краткосрочной аренды жилья Airbnb появился дом семьи Байер из сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Дом находится в городе Атланта неподалеку от киностудии «Трилит». Интерьер одноэтажной постройки, возведенной в 1900 году, полностью повторяет тот, что можно было видеть в популярном телешоу.
Каждая деталь обстановки продумана профессиональными декораторами и фанатами сериала. Гостям предлагают отдохнуть в ретроатмосфере сериала по цене в 350 долларов за ночь в будние дни и 750 долларов — в выходные.
В доме три спальни, две ванных, гостиная с клетчатыми занавесками и алфавитом на стене, кухня с камином, а также прачечная и жутковатая тематическая комната с синеватым освещением. В помещениях можно найти видеокассеты, виниловые пластинки, старую технику, винтажную мебель и журналы из 80-х.
Перед коттеджем припаркован зеленый автомобиль марки Ford и оставлены несколько велосипедов BMX. На заднем дворе расставлена садовая мебель, в том числе деревянные кресла-качалки.
На воссоздание интерьеров из культового сериала у энтузиастов ушел целый год. Дом из «Очень странных дел» можно не только снять, но и стать его совладельцем. Для этого на инвест-платформе Arrived необходимо внести на счет проекта до 100 долларов. Целиком дом продается по цене в 1,175 млн долларов.