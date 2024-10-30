На Airbnb появился дом семьи Байер из сериала «Очень странные дела»

На платформе для краткосрочной аренды жилья Airbnb появился дом семьи Байер из сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Дом находится в городе Атланта неподалеку от киностудии «Трилит». Интерьер одноэтажной постройки, возведенной в 1900 году, полностью повторяет тот, что можно было видеть в популярном телешоу.