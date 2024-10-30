НМГ: «Слово пацана» покажут в Польше

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше, заявила гендиректор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.
«Надо сказать, что в тех странах, которые сегодня мы называем недружественными, наш контент по-прежнему тоже пользуется спросом. <…> Мы продали платформенные сериалы. В Польшу продали „Слово пацана“. Для меня это было прям удивительно», ― цитирует ее слова ТАСС.
Баланова сказала, что «Словом пацана» интересуются во многих странах, в том числе в Китае. «Посмотрим, пройдет ли он их цензурное ограничение. Но тоже идут переговоры по продаже „Слова пацана“», ― добавила она.
Впервые за семь лет НМГ продала контент в Японию. Речь о четырех сериалах, включая «Happy End» и «The Телки».
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября 2023 года, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт между странами, в Украине). Затраты на производство сериала окупились за месяц.