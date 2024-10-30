НМГ: «Слово пацана» покажут в Польше

«Надо сказать, что в тех странах, которые сегодня мы называем недружественными, наш контент по-прежнему тоже пользуется спросом. <…> Мы продали платформенные сериалы. В Польшу продали „Слово пацана“. Для меня это было прям удивительно», ― цитирует ее слова ТАСС.