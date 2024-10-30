Вышел трейлер «Неукротимого» с Джаррелом Джеромом и Дженнифер Лопес

«Картина рассказывает правдивую историю Энтони Роблеса (Джером), который родился с одной ногой, но его сильный дух и несгибаемая решимость позволили ему бросить вызов трудностям и добиваться своей мечты. С поддержкой своей преданной матери Джуди (Лопес) и тренеров Энтони борется с трудностями, чтобы заполучить место в сборной штата Аризона по борьбе», — следует из описания ленты.