Вышел трейлер «Неукротимого» с Джаррелом Джеромом и Дженнифер Лопес

Студия Amazon MGM Studios выпустила трейлер биографической драмы «Неукротимый» с Джаррелом Джеромом и Дженнифер Лопес. Премьера фильма состоится 6 декабря.
«Картина рассказывает правдивую историю Энтони Роблеса (Джером), который родился с одной ногой, но его сильный дух и несгибаемая решимость позволили ему бросить вызов трудностям и добиваться своей мечты. С поддержкой своей преданной матери Джуди (Лопес) и тренеров Энтони борется с трудностями, чтобы заполучить место в сборной штата Аризона по борьбе», — следует из описания ленты.
В актерский состав также вошли Бобби Каннавале («Винил»), Майкл Пенья («Патруль») и Дон Чидл («Железный человек-2»).
Фильм станет режиссерским дебютом обладателя премии «Оскар» Уильяма Голденберга, монтажера «Арго». Он также был номинирован на «Оскар» за монтаж фильмов «Игра в имитацию», «Цель номер один» и «Свой человек».
Эрик Чемпнелла, Алекс Харрис и Джон Хиндман написали сценарий на основе книги Роблеса и Остина Мерфи «Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion». Продюсированием ленты занималась компания Бена Аффлека и Мэтта Деймона Artists Equity.