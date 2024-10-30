Арми Хаммер возвращается в кино. Он снимется в вестерне «Frontier Crucible»

Действие картины происходит в Аризоне в 1870-х годах. Бывший солдат (Клохесси) с трагическим прошлым вступает в непростой союз с тремя преступниками (Джейн, Хаммер и Каген), красивой женщиной (Стикли) и ее раненым мужем (Браун), пытаясь выжить на Диком Западе.

Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.