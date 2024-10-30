Арми Хаммер возвращается в кино. Он снимется в вестерне «Frontier Crucible»

Арми Хаммер снимется в своем первом фильме с момента обвинений в сексуализированном насилии. Актер сыграет в вестерне «Frontier Crucible», пишет Deadline.
В фильме Хаммер исполнит одну из «ключевых ролей». Также в актерский состав вошли Томас Джейн («Хищник»), Майлз Клохесси («Последний Паром»), Эли Браун («Беги, прячься, бей»), Эдди Спирс («Йеллоустоун») и Зейн Холц («Девушка в ящике»).
Действие картины происходит в Аризоне в 1870-х годах. Бывший солдат (Клохесси) с трагическим прошлым вступает в непростой союз с тремя преступниками (Джейн, Хаммер и Каген), красивой женщиной (Стикли) и ее раненым мужем (Браун), пытаясь выжить на Диком Западе.
Продюсированием проекта займется Даллас Соннье («Костяной томагавк», «Закатанные в асфальт»). Съемки должны начаться в следующем месяце в Долине Монументов, штат Аризона.
Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.
Накануне звезда фильмов «Социальная сеть», «Одинокий рейнджер» и «Зови меня своим именем» запустил подкаст The Armie HammerTime Podcast. Первым гостем шоу стал актер Том Арнольд.
Вместе они обсудили борьбу с зависимостями, реабилитацию, а также обвинения Хаммера в каннибализме. «Эти обвинения наделали столько шума. Например, какой заголовок привлечет больше внимания? „Арми Хаммер — каннибал“, или „Арми Хаммер, возможно, не каннибал“?» — пошутил актер.