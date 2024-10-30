Леди Гага сталкивается с мрачными версиями себя в клипе «Disease»

После выхода клипа Леди Гага опубликовала пост, в котором объяснила его смысл: «Я много думаю о том, какие отношения у меня с моими внутренними демонами. Мне никогда не было легко признать, что меня соблазняют хаос и суматоха. Это заставляет меня чувствовать клаустрофобию.

Болезнь — это противостояние этому страху, противостояние себе и своей внутренней тьме, осознание того, что иногда я не могу победить или убежать от тех частей себя, которые меня пугают.

Я могу пытаться убежать от них, но они все равно остаются частью меня, и я могу бежать и бежать, но в конце концов я снова встречусь с этой частью себя, пусть даже на мгновение. Танцую, перевоплощаюсь, бегу, очищаюсь. И снова, и снова я возвращаюсь к себе. Эта интеграция в конечном итоге прекрасна для меня, потому что она моя, и я научилась с ней справляться».