В Петербурге все еще не хватает соли и дворников

В Петербурге вновь нехватка дворников и противогололедных средств ― технической соли и песка. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко во время эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Соли пока закуплено 150 тыс. тонн, а песка ― 80 тыс. тонн. Это лишь около половины от необходимого объема на предстоящую зиму. Противогололедные средства планируют использовать в соотношении 1:9 с преобладающим количеством песка.

Для защиты от соли садово-парковые хозяйства продумывают различные методы. Корни молодых саженцев покрывают торфогрунтом, в некоторых районах проводят «стволовую обмотку».

В штате дворников и механизаторов не хватает 25% сотрудников. Первых сейчас нанято 800 человек, вторых ― 1300. Пониделко заверил, что набор работников продолжается, а при необходимости привлекут силы сторонних организаций.

«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — цитирует слова Пониделко «Фонтанка».

В Петербурге все еще применяется соль для борьбы с гололедицей, хотя это вещество имеет негативные эффекты. Оно нарушает баланс минералов в почве, снижает ее плодородие и затрудняет рост растений. Животные, слизывая соль, могут получить отравление. При таянии соленая вода попадает в реки и грунтовые воды, ухудшая их качество.