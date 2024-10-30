Тимоте Шаламе спел «Subterranean Homesick Blues» в новом тизере «Совершенного незнакомца»

Тимоте Шаламе исполнил «Subterranean Homesick Blues» Боба Дилана в новом тизере байопика «Совершенный незнакомец». Премьера фильма состоится 25 декабря.
В ролике актер воссоздает сцену с карточками-подсказками из оригинального видео, а также показываются кадры со съемок фильма и фестивалей.
«Совершенный незнакомец» расскажет о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году.
Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, известный по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан: Росомаха». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.
Шаламе сам исполнит все песни в фильме. Актер работал над вокалом с командой, которая помогала Остину Батлеру в байопике об Элвисе Пресли. Дилан также лично комментировал сценарий для Шаламе и провел несколько дней с Мэнголдом, обсуждая фильм.
Звезда «Дюны» призналась, что при подготовке к главной роли прослушала множество неизданной музыки Боба Дилана. «Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал актер.