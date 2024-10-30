Десятилетнюю девочку уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока

В крымском городе Саки 10-летнюю школьницу уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока. Об этом сообщает республиканское отделение МВД.

Девочка сняла ролик, в котором выбирает между флагом России и Украины. Под первым она поставила смайлики со злобным лицом, ножом и бутылками с шампанским, рядом со вторым ― сердечко, радугу и болеющий эмодзи.