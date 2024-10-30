Десятилетнюю девочку уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока

Сегодня / 11:34
Люка Браво не знает, вернется ли к роли Габриеля в пятом сезоне «Эмили в Париже»
Сегодня / 17:09
Арми Хаммер возвращается в кино. Он снимется в вестерне «Frontier Crucible»
Сегодня / 16:52
В Петербурге все еще не хватает соли и дворников
Сегодня / 16:34
Тимоте Шаламе спел «Subterranean Homesick Blues» в новом тизере «Совершенного незнакомца»
Сегодня / 15:43
Билли Зейн в образе Вито Корлеоне на новом кадре из «Вальсируя с Брандо»
Сегодня / 14:53
В американских школах начали запрещать кроксы
Сегодня / 14:13
Исследование: большинство животных регулярно употребляет алкоголь
Сегодня / 13:29
Кармен Эджого из «Пингвина» и Ив Бест из «Дома Дракона» сыграют в сериале «Дикая вишня»
Сегодня / 13:06
Маргарет Куолли сыграет в историческом фильме ужасов «Victorian Psycho»
Сегодня / 11:23
В Вологодской области ограничат время продажи алкоголя до двух часов в день
Сегодня / 11:05
Девушка, потратившая 180 тысяч рублей на Wildberries за одну ночь, объяснила покупки лунатизмом
Сегодня / 11:03
В России может появиться государственный сервис «Письмо заключенному»
Сегодня / 10:36
«Что, если…?» и «Железное Сердце»: Disney+ показал трейлер будущих проектов Marvel
Сегодня / 10:32
«Никто никому ничего не должен»: adidas заявил, что урегулировал конфликт с Канье Уэстом
Сегодня / 09:33
Люси Бойнтон и Софи Тернер претендуют на роль Лары Крофт в сериале по Tomb Raider
Сегодня / 09:00
Эдди Редмейн считает, что новых частей франшизы «Фантастические твари» больше не будет
Сегодня / 02:52
В пятом сезоне «Убийств в одном здании» сыграет Теа Леони, снимавшаяся в «Семьянине»
Сегодня / 02:24
Создатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая
Сегодня / 01:36
Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу» появится в фильме «Сказка в Нью-Йорке»
Сегодня / 00:40
Брендан Фрейзер, Джессика Честейн и Аль Пачино снимутся в триллере о расследовании убийства Кеннеди
Вчера / 23:42
Умерла звезда фильма «Тутси» Тери Гарр
Вчера / 22:51
Текаши 6ix9ine арестовали за нарушение правил условно-досрочного освобождения
Вчера / 22:43
«Кинопоиск» снова перенес релиз сериала «Преступление и наказание». На этот раз дату даже не назвали
Вчера / 21:37
«Джокер снял этот фильм»: Тарантино понравился сиквел «Джокера»
Вчера / 21:24
«Джуманджи-3» выйдет в кинопрокат в декабре 2026 года
Вчера / 20:46
Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом начальства
Вчера / 20:27
Братья Уэйанс поработают вместе впервые за 18 лет. Они снимут новое «Очень страшное кино»
Вчера / 20:00
Яндекс Музыка объявила о партнерстве с шоу «Звездные танцы» на ТНТ
Вчера / 19:58
Юра Борисов стал номинантом премии Gotham Awards за лучшую роль второго плана в «Аноре»
Вчера / 19:25
В Японии жители деревни заменили тряпичными куклами уехавшую молодежь. Получилось жутко
Вчера / 18:29
В России выпустили компьютерную игру «Симулятор квадробера»
Вчера / 17:55
Самокаты «Яндекса» научили определять езду вдвоем и снижать из‑за этого скорость
Вчера / 17:35
Вышел трейлер мультфильма «Очарованная» от режиссера «Шрека»
Вчера / 17:14
«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака с птенцом
Вчера / 16:57
Штраф к Google за блокировку российских телеканалов достиг 2 ундециллионов рублей (это 36 нулей)

Десятилетнюю девочку уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока

Сегодня в 15:30
Фото: фотобанк Moscow-Live/Flickr

В крымском городе Саки 10-летнюю школьницу уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока. Об этом сообщает республиканское отделение МВД.

Девочка сняла ролик, в котором выбирает между флагом России и Украины. Под первым она поставила смайлики со злобным лицом, ножом и бутылками с шампанским, рядом со вторым ― сердечко, радугу и болеющий эмодзи.

© МВД по Республике Крым

Полицейские города Саки «в ходе мониторинга социальных сетей» обнаружили это видео и решили, что оно дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг.

Поскольку девочка несовершеннолетняя, к административной ответственности привлекли ее 38-летнюю маму. На нее составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП). Материалы дела передадут в городскую Комиссию по делам несовершеннолетних.

Недавно после почти двух лет в колонии вышел на свободу Алексей Москалев, осужденный за повторную дискредитацию армии. Преследование мужчины началось после того, как его дочь Маша, которую он воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами