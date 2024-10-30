Десятилетнюю девочку уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока

В крымском городе Саки 10-летнюю школьницу уличили в дискредитации Российской армии из‑за тиктока. Об этом сообщает республиканское отделение МВД.
Девочка сняла ролик, в котором выбирает между флагом России и Украины. Под первым она поставила смайлики со злобным лицом, ножом и бутылками с шампанским, рядом со вторым ― сердечко, радугу и болеющий эмодзи.
Полицейские города Саки «в ходе мониторинга социальных сетей» обнаружили это видео и решили, что оно дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг.
Поскольку девочка несовершеннолетняя, к административной ответственности привлекли ее 38-летнюю маму. На нее составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП). Материалы дела передадут в городскую Комиссию по делам несовершеннолетних.
Недавно после почти двух лет в колонии вышел на свободу Алексей Москалев, осужденный за повторную дискредитацию армии. Преследование мужчины началось после того, как его дочь Маша, которую он воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок.