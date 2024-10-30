Билли Зейн в образе Вито Корлеоне на новом кадре из «Вальсируя с Брандо»

В сети появился новый кадр из инди-фильма «Вальсируя с Брандо» режиссера Билла Фишмана.
В ленте Билли Зейн играет Марлона Брандо в период подготовки к съемкам в «Крестном отце» и «Последнем танго в Париже». На новом снимке Зейн как раз предстал в образе Марлона Брандо, исполняющего роль Вито Корлеоне.
Фильм основан на мемуарах архитектора Бернарда Джаджа, которого Брандо нанял для постройки единственного в мире экологического рая на необитаемом острове на Таити.
Большая часть ленты была снята на том самом таитянском острове Тетиароа, где Брандо и Джадж пытались внедрить экологически чистую архитектуру и практику.
Премьера картины состоится на кинофестивале в Торонто в конце ноября.