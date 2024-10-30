В американских школах начали запрещать кроксы

Десятки школ США запретили ученикам носить кроксы из соображений безопасности, пишет Bloomberg.
Другие школы утверждают, что эта обувь постоянно отвлекает учеников, которые все время играют с джиббитсами, которые прилагаются к обуви, на уроках и бросают обувь в своих одноклассников.
«Когда кто‑то упоминает о травме стопы, первое, что все говорят: „Держу пари, они были в кроксах“», — говорит Освальдо Лусиано, который работает школьным медработником в Нью-Йорке. Он добавил, что согласен с запретами, ссылаясь на соображения безопасности.
«Все ученики должны носить обувь с закрытыми носками для безопасности (никаких кроксов)», — говорится в правилах школьной формы в Lake City Elementary, расположенной к югу от Атланты. В школе LaBelle Middle School в Лабелле, штат Флорида, в правилах ношения школьной формы на текущий учебный год говорится, что «безопасная обувь должна носиться всегда», и уточняется, что «кроксы не допускаются».
Запреты последовали за наплывом вирусных тиктоков, в которых возмущенные подростки изображают, как поскальзываются на кроксах и спотыкаются в школьных коридорах.
Джессика Рамирес, старший аналитик компании Jane Hali & Associates, отмечает, что за последние несколько лет число инцидентов, связанных с Crocs, увеличилось по сравнению с другими видами обуви, поскольку популярность бренда среди молодежи резко возросла.
Представители поколений Z и альфа полюбили Crocs благодаря рекламной стратегии компании, направленной на молодых людей. В последние пару лет производитель поролоновых сабо постоянно входит в десятку любимых обувных брендов подростков и зумеров.