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Исследование: большинство животных регулярно употребляют алкоголь

Сегодня в 14:13
Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Алкоголь встречается в естественных условиях почти в каждой экосистеме на Земле, и вполне вероятно, что большинство животных, которые питаются сладкими фруктами и нектаром, регулярно употребляют этанол. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на исследование специалистов Университета Эксетера.

«Мы уходим от антропоцентричного мнения, что алкоголь употребляют только люди, и что на самом деле этанол довольно широко распространен в природе», — говорит соавтор исследования Анна Боуланд.

Изучив научные работы о животных и алкоголе, ученые пришли к выводу, что существует «разнообразная плеяда» видов, которые приняли в своем рационе этанол, обычно получаемый из перебродивших фруктов, сока и нектара.

В одном из исследований дикие шимпанзе на юго-востоке Гвинеи были запечатлены на камеру, когда они поглощали алкогольный сок пальмы рафия. В то же время коаты на острове Барро-Колорадо в Панаме неравнодушны к насыщенным этанолом желтым плодам момбина, которые, как выяснилось, содержат от 1 до 2,5% алкоголя. «Появляется все больше доказательств того, что люди пьют не в одиночку», — пишут авторы в журнале Trends in Ecology and Evolution.

Другой вопрос, приводит ли потребление алкоголя к сильному опьянению. Рассказы о нетрезвых животных многочисленны: от слонов и бабуинов, наевшихся плодов марулы в Ботсване, до лося, найденного с головой, застрявшей на дереве в Швеции, после того как он наелся забродивших яблок. Но ни в одном из этих случаев, по крайней мере, не было измерено содержание алкоголя в животных или фруктах.

Ученые считают, что многие животные обладают впечатляющей устойчивостью к алкоголю. Например, несмотря на «огромное потребление этанола» перохвостыми тупайями, ученые не нашли доказательств того, что животные опьянели, но признают, что «неясно, как поведет себя опьяневший тупай».

Животные, регулярно употребляющие в пищу ферментированные продукты, обычно быстро метаболизируют алкоголь, избавляя себя от его худших последствий. Но некоторые существа сталкиваются с этанолом реже и могут пострадать от его последствий. Тесты американских свиристелях, которые погибли, врезавшись в заборы и другие конструкции, показали, что они летали под воздействием алкоголя, наевшись перезрелых ягод бразильского перечного дерева. «Опьянение не приносит пользы в условиях, когда вы боретесь за выживание», — комментирует Боуленд.

Самые яркие эффекты алкоголя исследователи наблюдают у насекомых. Так, самцы плодовых мушек прибегают к алкоголю, когда их отвергают в качестве партнера, а самки близкородственного вида становятся менее разборчивыми в выборе партнеров и вступают в половые отношения с большим количеством самцов после употребления алкоголя. Плодовые мушки откладывают яйца в богатую этанолом пищу, что защищает их от паразитов.

Ранее в этом месяце исследователи под руководством Эрана Левина из Тель-Авивского университета обнаружили, что восточные шершни могут быть единственными животными, способными потреблять неограниченное количество алкоголя, не испытывая при этом болезненных последствий. «Они могут проглотить до 80%-ного раствора этанола без каких‑либо негативных последствий для их смертности или поведения», — говорит доктор София Бушебти, автор исследования.

«Кроме плодовой мушки, мадагаскарской руконожки и медленных лори, неясно, предпочитают ли животные пищу, содержащую этанол», — говорит Мэтью Кэрриган из Колледжа Центральной Флориды, который работал над обзором вместе с Боулендом. «Одним из наших следующих шагов будет проверка того, предпочитают ли дикие животные этанолсодержащую пищу или едят ее только тогда, когда уровень этанола достаточно низок», — добавляет он.

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