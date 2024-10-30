Кармен Эджого из «Пингвина» и Ив Бест из «Дома Дракона» сыграют в сериале «Дикая вишня»

Эджого исполнит роль Лорны, успешной бизнесвумен из Южного Лондона, которая упорно трудилась, чтобы добиться своего. Бест сыграет ее ближайшую подругу Джульет, женщину, родившуюся в привилегированном закрытом сообществе, которое они обе называют своим домом.

В их спокойной жизни никогда не случается ничего плохого, пока их дети не оказываются замешанными в шокирующем скандале в эксклюзивной частной школе, и Джульет и Лорна вынуждены встать на одну из сторон.