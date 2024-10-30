Кармен Эджого из «Пингвина» и Ив Бест из «Дома Дракона» сыграют в сериале «Дикая вишня»

Ив Бест («Дом Дракона», «Корона») и Кармен Эджого («Пингвин», «Настоящий детектив») сыграют главные роли в многосерийном триллере «Дикая вишня», передает Deadline.
Эджого исполнит роль Лорны, успешной бизнесвумен из Южного Лондона, которая упорно трудилась, чтобы добиться своего. Бест сыграет ее ближайшую подругу Джульет, женщину, родившуюся в привилегированном закрытом сообществе, которое они обе называют своим домом.
В их спокойной жизни никогда не случается ничего плохого, пока их дети не оказываются замешанными в шокирующем скандале в эксклюзивной частной школе, и Джульет и Лорна вынуждены встать на одну из сторон.
Автором проекта выступит Николь Леки — британская сценаристка, известная по пьесе «Суперхо» и адаптации сериала «Настроение». Ее новое шоу описывают как «провокационный и восхитительно честный взгляд на отношения матери и дочери в тумане социальных сетей, скрытых приложений и давления сверстников».
Также в актерский состав вошли Амелия Мей («Тарзан. Легенда»), Имоджен Фейрес («Олды и Голди»), Софи Уинклман («Пип шоу»), Даниель Лапен («Свадьба Мюриэл»), Хаят Камилль («Викинги: Вальхалла»), Изабель Аллен («Отверженные»), Джеймс Мюррей («Корона»), Джейсон Йорк («Настроение») и другие.