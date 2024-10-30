Маргарет Куолли сыграет в историческом фильме ужасов «Victorian Psycho»

Маргарет Куолли исполнит главную роль в историческом хоррор-триллере «Victorian Psycho» («Викторианская психопатка»). Об этом сообщает Deadline.
Действие фильма разворачивается в 1858 году. Молодая эксцентричная гувернантка по имени Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-хаус.
В ее обязанности входит обучение детей манерам поведения за столом и знакомство с историей их семьи, при этом она скрывает свои психопатические наклонности. По мере того как Уинифред вливается в жизнь Энсор-хауса, сотрудники начинают необъяснимо исчезать.
В основу ленты легла одноименная книга Вирджинии Фейто, которая и напишет сценарий. Кресло режиссера займет Закари Уигон, работавший с Куолли в фильме «Стоп-слово».
В 2021 году Куолли снялась в мини-сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки», за который она получила номинации на премии «Эмми», Гильдии киноактеров и Critics’ Choice Award. Среди других ее работ — «Однажды… в Голливуде», «Бедные-несчастные», «Фосси/Вердон» и нашумевший боди-хоррор «Субстанция».