Маргарет Куолли сыграет в историческом фильме ужасов «Victorian Psycho»

В ее обязанности входит обучение детей манерам поведения за столом и знакомство с историей их семьи, при этом она скрывает свои психопатические наклонности. По мере того как Уинифред вливается в жизнь Энсор-хауса, сотрудники начинают необъяснимо исчезать.