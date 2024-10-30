Люка Браво не знает, вернется ли к роли Габриэля в пятом сезоне «Эмили в Париже»

Люка Браво сомневается, хочет ли он продолжать сниматься в «Эмили в Париже». Актер рассказал в интервью IndieWire, что играть этого персонажа «больше неинтересно».

Браво пожаловался, что с премьеры сериала сильно изменилось направление развития его персонажа. «Сексуальный шеф-повар был частью меня в первом сезоне, и мы отдалялись друг от друга сезон за сезоном из‑за его выбора и направления, в котором его заставили двигаться. Я никогда не был так далек от него», — сказала он.

По словам актера, в первом сезоне «в Габриэле было много от меня», но с тех пор он «не осознает своего окружения» и «постоянно становится жертвой». Браво отметил, что его Габриэлем все манипулируют, из‑за чего съемки в сериале стали для него неинтересными.

«Мне стало неинтересно сниматься и видеть, как персонаж, которого я так люблю и который так много мне принес, медленно превращается в гуакамоле. Я действительно отдалился от него», — сказал Браво о роли Габриэля в последних сезонах.

Актер подчеркнул, что выражал беспокойство о своем персонаже, но в рамках сценария он мог сделать лишь немного. «Я пытался в течение нескольких сезонов привнести нюансы, но у нас нет большой свободы на съемочной площадке. Мы не можем изменить ни слова, ни эмоции. Они знают, чего хотят, а нам остается только подчиняться. Это заставляет меня сомневаться, хочу ли я участвовать в пятом сезоне <…>, потому что мой контракт закончился на четвертом.

Я очень хочу увидеть, вернется ли Габриэль к своему веселому, дерзкому, игривому, живому „я“. Потому что три сезона играть меланхолика, грустного, подавленного и потерянного — это уже не весело. Это комедия, все веселятся вокруг меня, все прыгают, а я просто медленно погружаюсь в бог знает что», — сказал он.