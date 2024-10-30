В Вологодской области ограничат время продажи алкоголя до двух часов в день

Власти Вологодской области собираются ограничить часы продажи алкоголя по будням, сократив время до двух часов в день — с 12.00 до 14.00. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, нововведение коснется лишь розничной продажи в будни, а по выходным и в праздничные дни магазины будут работать по стандартному графику. Политик подчеркнул, что ограничение не затронет рестораны, бары и гостиницы. Филимонов объяснил решение борьбой со смертностью от алкоголизма в регионе.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7500 жителей. <…> 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — написал губернатор.