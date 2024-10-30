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В Вологодской области ограничат время продажи алкоголя до двух часов в день

Сегодня в 11:23
Фото: Joseph Gonzalez/Unsplash

Власти Вологодской области собираются ограничить часы продажи алкоголя по будням, сократив время до двух часов в день — с 12.00 до 14.00. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, нововведение коснется лишь розничной продажи в будни, а по выходным и в праздничные дни магазины будут работать по стандартному графику. Политик подчеркнул, что ограничение не затронет рестораны, бары и гостиницы. Филимонов объяснил решение борьбой со смертностью от алкоголизма в регионе.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7500 жителей. <…> 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — написал губернатор.

Он назвал меру «рамками здравого смысла» и отметил, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года, если их утвердит законодательное собрание области.

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