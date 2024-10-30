В России может появиться государственный сервис «Письмо заключенному»

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) попросила Минцифры и ФСИН создать государственный сервис «Письмо заключенному». Об этом сообщает «Газета.ру».

Предполагается, что с помощью этого сервиса россияне смогут коммуницировать с заключенными, переводить им деньги и оформлять на них подписки на печатные издания.

АППСИМ подчеркивает, что сейчас все эти услуги уже предоставляются, но коммерческими организациями, например, ZonaTelecom и «ФСИН-письмо».

В ассоциации отметили, что при использовании этих сервисов могут возникнуть проблемы, например, в случае этапирования заключенного в другую колонию письма могут не дойти, и деньги, уплаченные за это, останутся без возврата.