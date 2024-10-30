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Девушка, потратившая 180 тысяч рублей на Wildberries за одну ночь, объяснила покупки лунатизмом

Сегодня в 11:05
Фото: Alejandro Mendoza/Unsplash

Жительница Ярославля, работающая мастером по маникюру, купила более 100 товаров на Wildberries за одну ночь, потратив 180 тыс. рублей. Теперь она пытается отменить заказы, заявляя, что они были сделаны в приступе лунатизма. Об этом рассказал Shot.

«Я покупаю товары ночью и не помню, что со мной происходит», — пожаловалась девушка в видео, опубликованном телеграм-каналом. Она рассказала, что по утрам «периодически находит» у себя «кучу заказов, списанные деньги с карты и кучу доставок».

По ее словам, раньше это происходило не в таких масштабах, и она не обращала на это внимание, но со временем стало происходить все чаще. Она назвала свою последнюю покупку «на самом деле очень большой».

Среди приобретенных товаров оказались 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки, подставки и другие товары для дома. Ярославка отметила, что ей нравятся покупки, но в таком количестве они ей не нужны.

Возврат оказался платным, и сейчас девушка пытается доказать маркетплейсу, что совершила покупки в состоянии лунатизма. «У меня заболевание — лунатизм, я не отдавала себе отчет, когда делала заказы», — пишет она компании в надежде вернуть деньги.

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