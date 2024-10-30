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«Никто никому ничего не должен»: adidas заявили, что урегулировали конфликт с Канье Уэстом

Сегодня в 10:32
Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Компания adidas заявила, что достигла мирового соглашения с рэпером Канье Уэстом и прекратила все судебные разбирательства между ними, передает The Guardian.

Немецкий гигант по производству спортивной одежды был втянут в судебное разбирательство с Йе с тех пор как они разорвали отношения в 2022 году после обвинений в антисемитизме в адрес артиста.

«Больше нет никаких открытых вопросов, и нет денег, которые ушли бы в обе стороны», — рассказал журналистам главный исполнительный директор adidas Бьорн Гульден, не сообщив никаких подробностей соглашения.

«У нас была напряженность по многим вопросам, но обе стороны признали, что нам больше не нужно ссориться. Никто никому ничего больше не должен», — отметил он, добавив, что драма с Уэстом «осталась в прошлом».

adidas и Уэст заключили сделку в 2014 году, после того как рэпер прекратил сотрудничество с Nike. Коллаборация стала одной из самых успешных в истории спортивной одежды, а появившаяся линейка Yeezy помогла Уэсту стать миллиардером.

После серии антисемитских комментариев Уэста в социальных сетях в октябре 2022 года, adidas объявил о прекращении сотрудничества, назвав его высказывания «неприемлемыми, ненавистническими и опасными». Компания заявила, что «не потерпит антисемитизма и любого другого вида языка ненависти».

Уэст повторил многие из своих утверждений в многочисленных интервью, а позже заявил, что его состояние упало на 2 миллиарда долларов за один день из‑за того, что несколько компании разорвали с ним отношения. Год спустя Гулден выступил в защиту Уэста, заявив, что комментарии рэпера были «очень неудачными».

«Я не думаю, что он имел в виду то, что сказал, и не думаю, что он плохой человек — просто это так вышло. Мы потеряли этот бизнес. Одну из самых успешных коллабораций в истории — очень грустно. Но опять же, когда вы работаете с третьими лицами, такое может случиться. Это часть игры. Это может случиться со спортсменом, это может случиться с артистом. Это часть бизнеса», — сказал он в интервью подкасту In Good Company.

В октябре 2023-го The New York Times выпустила большой материал о сотрудничестве adidas и Канье Уэста, которое подошло к концу в октябре прошлого года. Среди выходок рэпера в ней упоминается случай, когда артист предложил директору adidas целовать портрет Гитлера каждый день.

В феврале этого года Уэст обвинил компанию в продаже поддельных кроссовок линейки Yeezy. Артист призвал своих поклонников бойкотировать бренд. «Любой, кто любит Йе, не будет покупать эти поддельные Yeezy. Я никогда не создавал Yeezy в таких цветах. Мне не платят за кроссовки, и adidas подает на меня в суд», — написал Канье.

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