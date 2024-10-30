«Что, если.?» и «Железное Сердце»: Disney+ показал трейлер будущих проектов Marvel

Еще в ролике показали первые кадры «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином («Аквамен», «Рассказ служанки») в главной роли. Сериал рассказывает о Саймонсе Уильямсе, сыне богатого промышленника, чья компания проиграла «Старк Индастриз» Тони Старка.

Уильямс поступает на работу к злодею барону Земо, который наделяет его ионными суперспособностями. Однако из соперников Мстителей сверхчеловек в конце концов превращается в их сторонника. В трейлере также можно увидеть кадры из «Сорвиголовы», «Очей Ваканды», «Marvel Зомби» и «Что, если…?».