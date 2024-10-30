«Что, если.?» и «Железное Сердце»: Disney+ показал трейлер будущих проектов Marvel

Disney+ показал трейлер с грядущими релизами Marvel. В нем анонсировали новые даты выхода проектов.
Еще в ролике показали первые кадры «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином («Аквамен», «Рассказ служанки») в главной роли. Сериал рассказывает о Саймонсе Уильямсе, сыне богатого промышленника, чья компания проиграла «Старк Индастриз» Тони Старка.
Уильямс поступает на работу к злодею барону Земо, который наделяет его ионными суперспособностями. Однако из соперников Мстителей сверхчеловек в конце концов превращается в их сторонника. В трейлере также можно увидеть кадры из «Сорвиголовы», «Очей Ваканды», «Marvel Зомби» и «Что, если…?».
График Marvel для Disney+ теперь выглядит так:
3 сезон «Что, если.?» — 22 декабря 2024 года;
1 сезон «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 25 января 2025 года;
1 сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» — 4 марта 2025 года;
«Железное сердце» — 24 июня 2025 года;
«Очи Ваканды» — 6 августа 2025 года;
«Marvel Зомби» — октябрь 2025 года;
«Чудо-человек» — декабрь 2025 года.