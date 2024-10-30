Люси Бойнтон и Софи Тернер претендуют на роль Лары Крофт в сериале по Tomb Raider

Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Софи Тернер («Игра престолов») претендуют на роль Лары Крофт в многосерийной адаптации игровой франшизы Tomb Raider. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.
Кто еще будет проходить пробы, неизвестно. Ранее роль героини на большом экране исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
Шоураннером сериала по Tomb Raider выступает Фиби Уоллер-Бридж, создательница «Дряни». «Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. Летучие мыши и все остальное», — сказала она в мае во время анонса сериала.
Впервые о том, что Amazon планирует новый проект по популярной компьютерной игре, стало известно в январе 2023 года.
Франшиза основана на одноименной серии игр, выходивших с 1996 по 2003 год. Первая экранизация приключенческого шутера с Анджелиной Джоли вышла на экраны в 2001 году. Спустя два года за ней последовал сиквел, а в 2018 году франшизу перезапустили, взяв на главную роль Алисию Викандер.