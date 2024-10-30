Люси Бойнтон и Софи Тернер претендуют на роль Лары Крофт в сериале по Tomb Raider

Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Софи Тернер («Игра престолов») претендуют на роль Лары Крофт в многосерийной адаптации игровой франшизы Tomb Raider. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Шоураннером сериала по Tomb Raider выступает Фиби Уоллер-Бридж, создательница «Дряни». «Лара Крофт очень много значит для меня, как и для многих, и я не могу дождаться, когда отправлюсь в это приключение. Летучие мыши и все остальное», — сказала она в мае во время анонса сериала.