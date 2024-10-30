Эдди Редмейн считает, что новых частей франшизы «Фантастические твари» больше не будет

Эдди Редмэйн считает, что, скорее всего, зрители больше не увидят Ньюта Саламандера, которого он сыграл в серии фильмов «Фантастические твари».
Актер отметил, что, по-видимому, фильм 2022 года «Тайны Дамблдора» был последним. «Думаю, вы, вероятно, увидели Ньюта в последний раз.
Я абсолютно честен. Насколько мне известно, это конец. Подробнее вам лучше узнать у представителей Warner Bros. или Дж.К.Роулинг», — сказал он.
Однако актер отметил, что герой может вернуться в парке Universal во Флориде, который откроется в 2025 году.
«Фантастические твари» — серия фильмов Дэвида Йейтса, основанная на персонажах, созданных Дж.К.Роулинг во вселенной Гарри Поттера. Сюжет трилогии рассказывает о британском волшебнике Ньюте Саламандере в исполнении Редмейна, у которого есть волшебный портфель с удивительными существами. Изначально планировалось, что франшиза будет состоять из пяти фильмов. Однако она была сокращена из‑за снижения кассовых сборов.