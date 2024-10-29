В пятом сезоне «Убийств в одном здании» сыграет Теа Леони, снимавшаяся в «Семьянине»

Актерский состав детективно-комедийного сериала «Убийства в одном здании» пополнит американская актриса Теа Леони, известная по фильмам «Семьянин» и «Столкновение с бездной». Об этом сообщил Deadline.
Леони уже можно было увидеть в шоу: в финальном эпизоде четвертого сезона она появилась на несколько минут в роли Софии Каццимелио, жены пропавшего Никки Каццимелио. Ее персонаж, очевидно, вернется в новых сериях проекта.
«Думаю, она создала отличную интригу в концовке финала и стала небольшим интригующим толчком вперед. Она — продолжение небольшого новостного репортажа в девятом эпизоде, который Мейбл замечает в больнице. Она — жена короля химчистки Бруклина», — рассказал соавтор сериала Джон Хоффман.
Он отметил, что авторы шоу пока не слишком много рассказывали о жизни Нью-Йорка. Она, по словам Хоффмана, «таит в себе множество интриг». У Леони, как поделился сценарист, есть множество идей для продолжения проекта.
Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.
Шоу повествует о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайма. Их сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. Когда в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде произошло убийство, они запустили подкаст, в котором решили анализировать обстоятельства смерти соседа и выяснить правду о ней.
Четвертый сезон «Убийств в одном здании» стартовал в августе 2024 года на стриминговом сервисе Hulu. В нем снялись Ева Лонгория, Юджин Леви, Зак Галифианакис, Джейн Линч, Мелисса МакКарти, Мерил Стрип и другие актеры. Спустя неделю после релиза новых серий сериал продлили на пятый сезон.