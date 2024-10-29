Создатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая

Создатель видеоплатформы TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая. Его состояние оценивается в 49,3 млрд долларов, сообщил Sky News.
41-летний предприниматель стал лидером рейтинга Hurun China Rich List впервые, хотя в 2021 году ушел с поста генерального директора ByteDance — материнской компании TikTok. Чжам Имин сместил с первой строчки бизнесмена Чжуна Шаньшаня, владеющего компанией по производству бутилированной воды.
Состояние Шаньшаня сократилось за последний год на 24% из‑за сложной экономической ситуации в Китае. Сейчас активы магната оцениваются в 47,9 млрд долларов.
Чжана Имина признали самым богатым китайцем на фоне обсуждений блокировки TikTok в США. В мае они уже привели к росту загрузок приложения Clapper — малоизвестного конкурента тиктока.
Тогда же сообщалось, что TikTok выполнил два из трех условий для возвращения на российский рынок. МТС тем временем выделил 6 млрд рублей на отечественный аналог видеоплатформы — Nuum.
TikTok тестирует возможность загрузки 60-минутных видео для конкуренции c YouTube и работает над улучшением модерирования контента. Недавно в компании начали заменять реальных модераторов на искусственный интеллект.