Создатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая

Вчера / 22:43
«Кинопоиск» снова перенес релиз сериала «Преступление и наказание». На этот раз дату даже не назвали
Сегодня / 02:52
В пятом сезоне «Убийств в одном здании» сыграет Теа Леони, снимавшаяся в «Семьянине»
Сегодня / 01:36
Ке Хью Кван из «Все везде и сразу» появится в фильме «Сказка в Нью-Йорке»
Сегодня / 00:40
Брендан Фрейзер, Джессика Честейн и Аль Пачино снимутся в триллере о расследовании убийства Кеннеди
Вчера / 23:42
Умерла звезда фильма «Тутси» Тери Гарр
Вчера / 22:51
Текаши 6ix9ine арестовали за нарушение правил условно-досрочного освобождения
Вчера / 21:37
«Джокер снял этот фильм»: Тарантино понравился сиквел «Джокера»
Вчера / 21:24
«Джуманджи-3» выйдет в кинопрокат в декабре 2026 года
Вчера / 20:46
Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом начальства
Вчера / 20:27
Братья Уэйанс поработают вместе впервые за 18 лет. Они снимут новое «Очень страшное кино»
Вчера / 20:00
Яндекс Музыка объявила о партнерстве с шоу «Звездные танцы» на ТНТ
Вчера / 19:58
Юра Борисов стал номинантом премии Gotham Awards за лучшую роль второго плана в «Аноре»
Вчера / 19:25
В Японии жители деревни заменили тряпичными куклами уехавшую молодежь. Получилось жутко
Вчера / 18:29
В России выпустили компьютерную игру «Симулятор квадробера»
Вчера / 17:55
Самокаты «Яндекса» научили определять езду вдвоем и снижать из‑за этого скорость
Вчера / 17:35
Вышел трейлер мультфильма «Очарованная» от режиссера «Шрека»
Вчера / 17:14
«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака с птенцом
Вчера / 16:57
Штраф к Google за блокировку российских телеканалов достиг 2 ундециллионов рублей (это 36 нулей)
Вчера / 16:45
Вооруженные грабители украли из «Пятерочки» 25 пачек сливочного масла
Вчера / 16:10
В Сочи обнаружили тело блогерки Кристины Рэй
Вчера / 15:54
Уилльям Х.Мейси сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта
Вчера / 15:45
В январе выйдет симулятор голливудской студии
Вчера / 15:22
Зои Кравиц, Дейв Баутиста и Ченнинг Татум снимутся в «Банде „Альфа“» братьев Зеллнер
Вчера / 15:12
Ватикан показал своего аниме-маскота. Им стала девочка по имени Луче
Вчера / 14:13
Госдума приняла закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором
Вчера / 13:12
В Мексике случайно обнаружили крупнейший город майя
Вчера / 12:40
В мире на 30% сократилась популяция ежей за 10 лет
Вчера / 12:28
«Я очень сильно тебя люблю»: Адель опубликовала трогательный пост после встречи с Селин Дион
Вчера / 12:04
В «Войне рохирримов» использовали голос Кристофера Ли, записанный для трилогии «Хоббита»
Вчера / 11:23
Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика в новом иске
Вчера / 10:50
Ник Офферман сыграет профессионального рестлера в сериале «У Марго проблемы с деньгами»
Вчера / 10:15
В Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего мальчика
Вчера / 10:05
«Тогда я не был готов»: Кристофер Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Темном рыцаре»
Вчера / 09:02
Умер режиссер-авангардист Пол Моррисси. Он работал над фильмами вместе с Энди Уорхолом
Вчера / 03:56
Пенелопа Крус сыграет вместе с Джонни Деппом в фильме «Дневной пьяница»

Создатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая

Сегодня в 02:24
Фото: VCG/Getty Images

Создатель видеоплатформы TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Китая. Его состояние оценивается в 49,3 млрд долларов, сообщил Sky News.

41-летний предприниматель стал лидером рейтинга Hurun China Rich List впервые, хотя в 2021 году ушел с поста генерального директора ByteDance — материнской компании TikTok. Чжам Имин сместил с первой строчки бизнесмена Чжуна Шаньшаня, владеющего компанией по производству бутилированной воды.

Состояние Шаньшаня сократилось за последний год на 24% из‑за сложной экономической ситуации в Китае. Сейчас активы магната оцениваются в 47,9 млрд долларов.

Чжана Имина признали самым богатым китайцем на фоне обсуждений блокировки TikTok в США. В мае они уже привели к росту загрузок приложения Clapper — малоизвестного конкурента тиктока.

Тогда же сообщалось, что TikTok выполнил два из трех условий для возвращения на российский рынок. МТС тем временем выделил 6 млрд рублей на отечественный аналог видеоплатформы — Nuum.

TikTok тестирует возможность загрузки 60-минутных видео для конкуренции c YouTube и работает над улучшением модерирования контента. Недавно в компании начали заменять реальных модераторов на искусственный интеллект.

Подробности по теме
Прокуроры США обвинили TikTok в пагубном влиянии на ментальное здоровье детей
Расскажите друзьям
Теги:
МТС
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами