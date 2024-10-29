Ке Хью Кван из «Все везде и сразу» появится в фильме «Сказка в Нью-Йорке»

Американский актер Ке Хью Кван, получивший «Оскар» за роль в фильме «Все везде и сразу», снимется в экшн-триллере «Сказка в Нью-Йорке» («Fairytale in New York»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит студия Lionsgate, а срежиссирует финский кинематографист Ялмари Хеландер, известный по лентам «Бессмертный» и «Большая игра». Производством фильма займется продакшн-компания FlynnPictureCo.

Действие «Сказки в Нью-Йорке» развернется в канун Рождества. Героем станет скромный таксист, который совершает последнюю поездку перед тем, как отправиться отмечать праздник с сыном.

На пути мужчины встанет банда преступников, с которой он случайно столкнется. В руках у нее окажется бесценный рождественский подарок для ребенка, и тогда таксист отправится по следам криминальной группы.

Сценарий ленты написали Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани. Исполнительными продюсерами проекта выступили Скотт Шелдон, Шелби Томас и Джеймс Майерс.

«Как только мы посмотрели „Бессмертного“, мы поняли, что Ялмари — режиссер, с которым мы снова хотим иметь дело. „Сказка в Нью-Йорке“ — это дико увлекательный, волнующий экшн-фильм и эмоционально резонирующая история о семье», — заявил глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон.

Он отметил, что Ке Хью Кван переживает пик в своей карьере. По словам кинематографиста, с опытом актера в экшне и «исключительным обаянием» он будет «идеальным» исполнителем главной роли в будущем фильме.