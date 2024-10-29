Брендан Фрейзер, Джессика Честейн и Аль Пачино снимутся в триллере о расследовании убийства Кеннеди

Американские актеры Брендан Фрейзер («Кит», «Месть пушистых»), Джессика Честейн («Интерстеллар», «Добрый медбрат») и Аль Пачино («Ирландец», «Адвокат дьявола») снимутся в фильме «Убийство» («Assasination»). Об этом сообщил Collider.

Картину поставит режиссер Барри Левинсон, создатель «Человека дождя» и «Спящих». Он снимет триллер об убийстве президента Джона Кеннеди. В актерский состав ленты войдет также Брайан Крэнстон («Драйв», «Аргайл: Супершпион»).

Съемки ленты начнутся в начале 2025 года в Бостоне. Историю гибели Кеннеди расскажут глазами криминальной репортерки Дороти Килгаллен, которая подозревала, что Ли Харви Освальд действовал не в одиночку.

По мере продвижения расследования Килгаллен раскрывала подробности заговора, который сделал ее мишелью ЦРУ, ФБР и мафиозных авторитетов. За журналисткой следили, но она оставалась, по словам продюсеров фильма Джейсона Сосноффа и Кори Ларджа, «неумолимой и смелой».

«Дороти Килгаллен была первой женщиной-криминалистом в Америке. Она была единственной женщиной, когда‑либо освещавшей дело Кеннеди. Единственным репортером, говорившим в Джеком Руби. Используя неофициальные источники в Комиссии Уоррена, она начала собирать воедино детали, который никто другой не мог. Она умерла при очень подозрительных обстоятельствах, но это так и не было расследовано», — поделился Левинсон.