Умерла звезда фильма «Тутси» Тери Гарр

Американская актриса Тери Гарр, известная по фильму «Тутси» и сериалу «Друзья», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Associated Press.

Гарр умерла в окружении е семьи и друзей от рассеянного склероза, который ей диагностировали в 2002 году. В 2007 году артистка перенесла операцию после разрыва аневризмы мозга.

«Она никогда не была звездой, но всегда сияла. Она делала лучше все, в чем участвовала», — прокомментировал новость сценарист Синко Пол, работавший над мультфильмами «Тайная жизнь домашних животных» и «Гадкий я».

Режиссер Пол Фиг, известный по лентам «Девичник в Вегасе» и «Шпион», добавил, что Гарр была «такой смешной, такой красивой, такой доброй». «Я имел честь работать с ней в 2006 году и она была всем, о чем я мог мечтать. Поистине одна из моих комедийных героинь. Я не мог бы любить ее больше», — поделился кинематографист.

Тери Гарр родилась в 1944 году в семье комика и танцовщицы. В детстве она занималась танцами, выступала в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, а в 60-х начала работать в кино. Гарр можно было увидеть в фильме «Да здравствует Лас-Вегас!» с Элвисом Пресли и сериале «Звездный путь».