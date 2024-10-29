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«Джокер снял этот фильм»: Тарантино понравился сиквел «Джокера»

Вчера в 21:37
Фото: Warner Bros. Pictures

Квентин Тарантино высоко оценил сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, в то время как отзывы критиков и сборы оказались негативными и низкими. Режиссер «Однажды в Голливуде» рассказал об этом в подкасте писателя Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата».

«Мне правда понравился фильм. Тодд Филлипс — и есть настоящий Джокер. Джокер снял этот фильм. Он потратил деньги студии так, как их потратил бы Джокер. Он открыто сказал зрителям „Идите на ***“. Он велел идти на *** Голливуду. Он сказал идти на *** всем, кто владеет акциями DC и Warner Bros.», — сказал Тарантино.

Постановщик назвал «Джокера-2» интеллектуальным упражнением, и ему понравились музыкальные номера, в которых «песни чем банальнее, тем лучше». «Безумие на двоих» показалось ему «действительно смешным».

Тарантино понравился сиквел гораздо больше, чем оригинал 2019 года, который он по больше части посчитал «однобоким», пока Артур Флек не убил телеведущего в исполнении Роберта Де Ниро в прямом эфире. Режиссер назвал этот момент «одной из лучших сцен, снятых за последние 20 лет этого столетия».

Артура Флека (Хоакин Феникс) и Ли Куинзель (Леди Гага) с главными героями его «Прирожденных убийц» — Микки (Вуди Харрельсон) и Мэллори (Джульетт Льюис). «Насколько первый фильм был обязан „Таксисту“, этот, кажется, чертовски обязан „Прирожденным убийцам“, которых я написал. Это те „Прирожденные убийцы“, которых я мечтал увидеть», — признался Тарантино.

«Джокер-2» вышел в сети спустя всего четыре уикенда в прокате. Предположительно, Warner Bros. потеряет на фильме Филлипса от 150 до 200 млн долларов.

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