Американского рэпера Текаши 6ix9ine арестовали за нарушение правил условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Pitchfork.

Что именно сделал музыкант, неизвестно. Его обязали появиться на слушании в суде Нью-Йорка 29 октября. Текаши рискует вновь оказаться в тюрьме, откуда его отпустили в 2020 году.

Рэпера признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и рэкете в 2018 году. 6ix9ine изначально отрицал свою вину, но позднее стал сотрудничать со следствием и дал показания против своих соучастников. Он получил двухлетний срок заключения и пять лет условно.

Текаши освободили из‑под стражи раньше, чем ожидалось, из‑за проблем со здоровьем. После этого артист возобновил карьеру, вернувшись с синглом «Gooba», а затем и с альбомом «Tattle Tales».