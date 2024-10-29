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«Кинопоиск» снова перенес релиз сериала «Преступление и наказание». На этот раз дату даже не назвали

Вчера в 22:43
Кадр: Кинопоиск Премьеры/YouTube

«Кинопоиск» в очередной раз перенес премьеру сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским, но, в отличие от предыдущих перестановок, в этот раз новой даты релиза не объявили. Об этом сообщается в телеграм-канале стриминга.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала „Преступление и наказание“. Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — пояснила пресс-служба «Кинопоиска».

Ранее «Кинопоиск» несколько раз откладывал премьеру «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева под предлогом «технических и операционных причин».

При этом кинокритики, посмотревшие рабочие версии первых серий, отреагировали неоднозначно. Евгений Ткачев считает, что «театральная техника актеров на экране выглядит неуместно, если не сказать глупо, а горячечный абсурд ― уныло, если не сказать кринжово». «Кино-театр.ру» назвал мир сериала «сновиденческим трипом».

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