Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом начальства

45% россиян рассказали об абьюзе со стороны начальства. В прошлом году об этом жаловались на 6 процентных пунктов меньше, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Чаще всего под абьюзом опрошенные имели в виду разного рода нарушения трудового законодательства: сверхурочную работу, труд в выходные и праздники и задачи, который не считаются их обязанностями. Некоторые из них сетовали на «просто огромный объем работы» на фоне нехватки рабочих.

14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% — с психологическим давлением. 10% приходилось выслушивать грубости, 9% терпеть самодурство или высокомерие, передает SuperJob. 4% опрошенных признались, что сталкивались на работе с угрозами и шантажом, а 1% — с харассментом.

Женщины чаще мужчин жаловались на начальство и коллег. Недовольством к начальству делились больше всего опрошенные в возрасте 35—44 лет, к коллегам — опрошенные моложе 34 лет.