«Джуманджи-3» выйдет в кинопрокат в декабре 2026 года

Киностудия Sony Pictures выпустит третью часть франшизы «Джуманджи» в конце 2026 года. Премьера фильма запланирована на 11 декабря, сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Джейк Кэздан, автор предыдущих двух фильмов серии. Роли в новой ленте планируют сыграть Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан, они сейчас ведут переговоры об участии в проекте.

Работать над триквелом в качестве продюсеров будут Мэтт Толмак, Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Кэздан. Каким окажется сюжет ленты, пока неизвестно.

Оригинальный фильм «Джуманджи» с Робином Уилльямсом вышел в 1995 году и стал хитом. Он рассказал о группе детей, которые начинают играть в таинственную настольную игру, которая превращает игровые сюжеты в реальность.