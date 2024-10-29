Братья Уэйанс поработают вместе впервые за 18 лет. Они снимут новое «Очень страшное кино»

Братья Уэйанс снимут новую версию комедии «Очень страшное кино» по собственному оригинальному сценарию. Они поработают вместе впервые за 18 лет, сообщил Deadline.

Съемки картины, которая будет шестой в кинофраншизе, начнутся в 2025 году. Помимо Марлона, Шона и Кинена Айвори Уэйансов, над лентой поработает Рик Альварес. Фильм выпустит студия Miramax.

«Сейчас самое время вернуть серию на большой экран, и нам повезло, что у Кинена, Марлона и Шона есть уникальное комедийное видение, чтобы преподнести его зрителям по всему миру», — прокомментировал глава Miramax Джонатан Гликман.

Братья Уэйанс создали первый фильм «Очень страшное кино» в 2000 году. Он стал пародией на популярные хорроры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.