Юра Борисов стал номинантом премии Gotham Awards за лучшую роль второго плана в «Аноре»

Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана». Получит ли актер награду за свою работу в «Аноре», станет известно 2 декабря, передает IndieWire.
Вместе с Борисовым в этой категории объявлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Даниель Дедуайлер («Урок фортепиано»), Гай Пирс («Бруталист»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью») и не только.
Фильм «Анора», который удостоился «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, номинировали на «Лучший фильм» вместе с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Режиссер Шон Бейкер тоже удостоен номинации, а актриса Майки Мэдисон поборется за «Лучшую главную роль».
Объявление лауреатов независимой кинопремии состоится в Нью-Йорке в начале декабря. Будет ли Борисов присутствовать на ней, неизвестно.