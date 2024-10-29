В Японии жители деревни заменили тряпичными куклами уехавшую молодежь. Получилось жутко

Японская деревня Итиноно вот уже два десятилетия находится на грани вымирания: из поселения уехали почти все молодые люди. Оставшиеся жители решили проблему опустения неожиданным образом: разместили повсюду кукол. Об этом рассказал Japan Today.

Тряпичные марионетки создают видимость оживленной жизни в Итиноно. Куклы «катаются» на качелях на детской площадке, «везут» дрова в дома и даже «ездят» на велосипедах.

«Вероятно, марионетки превосходят нас численностью», — поделилась жительница Итиноно, 88-летняя Хисаё Ямадзаки. Она одна из менее 60 реальных людей, продолжающих жить в деревне.

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По словам Ямадзаки, раньше в большинстве семей были дети. Но родители боялись, что они «станут непригодными для замужества» из‑за жизни в столь отдаленном месте, поэтому поощряли переезд подростков в города и учебу там.

«Они уехали и больше не вернулись, найдя работу в другом месте. Теперь мы расплачиваемся за это», — призналась Ямадзаки.

Однако в Итиноно есть одна нетипичная семья. 33-летняя Риэ Като и 31-летний Тосики Като приехали в деревню из Осаки в 2021 году. Вскоре у них появился сын Кураносукэ — первый за 20 лет ребенок в Итиноно.

К переезду в тихую сельскую местность пару подтолкнула пандемия COVID-19. Из‑за нее супруги смогли работать в более гибком режиме, частично из дома. Супруги рады своему решению поселиться в Итиноно. По их словам, ребенку гораздо лучше расти в окружении пожилых жителей деревни.

Местные бабушки и дедушки души не чают в Кураносукэ. Они готовят для малыша домашнюю еду и все вместе заботятся о нем. Ямадзаки называет мальчика «практически своим правнуком».