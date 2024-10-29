Самокаты «Яндекса» научили определять езду вдвоем и снижать из‑за этого скорость

Самокаты «Яндекс Go» со следующего сезона начнут автоматически выявлять поездки с двумя пассажирами. В таком случае устройство начнет плавно замедляться до скорости обычного пешехода — 5 километров в час, сообщает Дептранс Москвы.
Новая технология «Яндекса» каждые 2 секунды с начала поездки учитывает больше 120 параметров движения: угол наклона на поворотах и изменение ускорения в зависимости от нагрузки. Как только второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, стандартная скорость вернется.
Новая функция срабатывает вне зависимости от веса пассажиров, будь то взрослый с ребенком или двое подростков, пишет департамент. Во время пилотных испытаний точность определения превысила 95%.
Езда вдвоем входит в тройку самых частых нарушений самокатчиков, пишет «Осторожно, новости». Похожую технологию уже использует сервис проката электросамокатов Whoosh.
11 октября в Петербурге предложили поскорее закрыть сезон электросамокатов из‑за непогоды. По мнению депутатов из Заксобрания, опавшая листва, лужи и гололед на тротуарах создают опасность для самокатчиков и пешеходов.