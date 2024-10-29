Самокаты «Яндекса» научили определять езду вдвоем и снижать из‑за этого скорость

Самокаты «Яндекс Go» со следующего сезона начнут автоматически выявлять поездки с двумя пассажирами. В таком случае устройство начнет плавно замедляться до скорости обычного пешехода — 5 километров в час, сообщает Дептранс Москвы.

Новая технология «Яндекса» каждые 2 секунды с начала поездки учитывает больше 120 параметров движения: угол наклона на поворотах и изменение ускорения в зависимости от нагрузки. Как только второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, стандартная скорость вернется.