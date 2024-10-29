В России выпустили компьютерную игру «Симулятор квадробера»

Российская студия-разработчик компьютерных игр PropilGames представила «Симулятор квадробера» — он появился на платформе Steam. Об этом сообщила «Газета.ру».

Релиз предлагает игрокам примерить на себя роль подростка, увлеченного квадробингом. Геймеры могут выбрать, быть им в игре девочкой или мальчиком и в какое животное переодеваться.