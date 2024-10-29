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Штраф к Google за блокировку российских телеканалов достиг 2 ундециллионов рублей (это 36 нулей)

Сегодня в 16:57
Фото: Mark Stuckey/Unsplash

Штраф к Google за блокировку на YouTube российских телеканалов достиг 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями, уточнил РБК, поговоривший с источником.

Собеседник, знакомый с ходом спора, рассказал, что во время очередного заседания 28 октября судья упомянул, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей». По словам другого источника РБК, в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

Штраф стал настолько огромным из‑за неустойки, которая по решению суда становится на 100 тыс. рублей больше ежедневно и удваивается еженедельно, пока Google не разблокирует телеканалы. Пострадавшими в качестве третьих лиц в деле проходят «Звезда», Первый канал, телеканалы ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также индивидуальный предприниматель Маргарита Симоньян.

Суды российских медийных компаний с Google начались в 2020 году после того, как YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли». После начала спецоперации на территории Украины YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «России 24», RT и других российских госканалов.

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