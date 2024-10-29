Вышел трейлер мультфильма «Очарованная» от режиссера «Шрека»

Стриминг Netflix поделился полноценным трейлером мультфильма «Очарованная» от режиссера первого «Шрека» Вики Дженсон. Премьера картины состоится 22 ноября.
В центре сюжета — юная принцесса Эллиана, живущая счастливой и беззаботной жизнью. Судьба героини кардинально меняется после того, как таинственное заклинание превращает ее родителей в монстров.
Персонажей мультфильма озвучили Рейчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Мигель Бернардо («Элита»), Хавьер Бардем («Дюна»), Джон Литгоу («Декстер»), Нейтан Лейн («Мышиная охота») и Дженифер Льюис («Изгой»).
Сценарий написали Лорен Хайнек, Элизабет Мартин и Джулия Миранда. «Очарованная» станет первым крупным анимационным фильмом Дженсон после «Подводной братвы» (2004) и оскароносного «Шрека» (2001).