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«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака с птенцом

Сегодня в 17:14
Фото: Федеральный институт промышленной собственности

ООО «Ашан» подало заявку на регистрацию нового товарного знака, Информация об этом появилась на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Как сообщили в пресс-службе «Ашана» РБК, компания работает над новой линейкой продуктов для детей от 3 до 10 лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». «Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — заявили сотрудники сети.

По их словам, сейчас у «Ашана» 16 собственных торговых марок в продовольственном и непродовольственном сегментах.

24 октября в СМИ появились сообщения о планах «Ашана» продать «Ашан Ретейл Россия». По данным французской газеты La Lettre, сеть магазинов уже нашла покупателя и вышла на финальную стадию переговоров. Однако пресс-служба компании заявила о продолжении работы в стране.

На следующий день «Коммерсант» сообщил, что возможными претендентами на покупку могут быть сети «Лента» и «Магнит». Один из собеседников газеты упомянул X5 Group. Журнал Le Monde написал, что потенциальным покупателем сети может стать Газпромбанк.

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