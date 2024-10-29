В январе выйдет симулятор голливудской студии

Weappy обещает, что игра уделяет «маниакальное внимание к деталям» и предлагает «бесконечную вариативность». Игрокам нужно будет управлять собственной кинокомпанией и снимать фильмы в разных жанрах — от низкобюджетных трешеров до дорогостоящих блокбастеров.