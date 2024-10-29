В январе выйдет симулятор голливудской студии

16 января 2025 года студия Weappy выпустит симулятор голливудской студии Hollywood Animal. Разработчики показали обзорный трейлер с описанием геймплея.
Weappy обещает, что игра уделяет «маниакальное внимание к деталям» и предлагает «бесконечную вариативность». Игрокам нужно будет управлять собственной кинокомпанией и снимать фильмы в разных жанрах — от низкобюджетных трешеров до дорогостоящих блокбастеров.
Способ ведения бизнеса тоже можно выбирать. Геймерам позволено «послать всех к черту и отказаться от рамок приличия», но сторонникам традиционного пути предлагается заключать различные сделки с корпорациями, актерами разных классов и мафией.
Релиз состоится на ПК в раннем доступе. Ранее Weappy создавала стратегию про коррумпированного шефа полиции This Is Police.