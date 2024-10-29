Вооруженные грабители украли из «Пятерочки» 25 пачек сливочного масла

В Москве полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на супермаркет «Пятерочка» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По информации ведомства, двое иностранных граждан украли из магазина 25 пачек сливочного масла. Один из них положил их в карман и рюкзак. Когда ему попыталась помешать сотрудница супермаркета, он несколько раз ударил ее. Другой мужчина угрожал ей ножом.