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Вооруженные грабители украли из «Пятерочки» 25 пачек сливочного масла

Сегодня в 16:45
Фото: RBC/TASS

В Москве полиция задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на супермаркет «Пятерочка» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По информации ведомства, двое иностранных граждан украли из магазина 25 пачек сливочного масла. Один из них положил их в карман и рюкзак. Когда ему попыталась помешать сотрудница супермаркета, он несколько раз ударил ее. Другой мужчина угрожал ей ножом.

Вскоре грабителей задержала полиция. Ими оказались иностранцы 25 и 29 лет. Подозреваемым предъявили обвинения в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК) и заключили их под стражу.

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