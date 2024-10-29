В Сочи обнаружили тело блогерки Кристины Рэй

Тело блогерки Кристины Рэй, бывшей обладательницы самых больших губ в мире, нашли в канализационном коллекторе в Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Кристина пропала в конце сентября. О начале поиска 35-летней Рэй (Крыжовниковой) сообщили 9 октября в соцсетях поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
29 октября пресс-служба Южного регионального поискового-спасательного отряда рассказала, что в Хостинском районе в канализационном коллекторе нашли труп женщины. После экспертизы правоохранители подтвердили, что погибшая — это Кристина Рэй. Причина смерти неизвестна.
В 2011 году петербурженка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Как писали британские СМИ, Рэй потратила 4000 фунтов на сотню косметологических инъекций. Судя по соцсетям блогерки, в последние годы она убрала из губ филлер.