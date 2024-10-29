Уилльям Х.Мейси сыграет в «Бегущем человеке» Эдгара Райта

Уилльям Х.Мейси из «Бесстыжих» присоединился к актерскому составу фильма «Бегущий человек» Эдгара Райта. Об этом сообщает Deadline.

Кого сыграет Мейси, пока неизвестно. Он присоединился к ранее объявленным Глену Пауэллу («Королевы крика»), Джошу Бролину («Дюна»), Кэти О’Брайан («Любовь истекает кровью») и Ли Пейсу («Хоббит»), Майклу Сере («Скотт Пилигрим против всех») и Эмилии Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Действие «Бегущего человека», основанного на романе Стивена Кинга, написанном под псевдонимом Ричард Бахман, происходит в деспотичном будущем, где правительство контролирует СМИ.

По сюжету отчаявшийся Бен Ричардс, нуждающийся в деньгах для своей больной дочери, чтобы заработать, решает поучаствовать в шоу «Бегущий человек», где команды убийц охотятся на участников. Чем дольше выживает участник, тем больше денег он зарабатывает.

Эдгар Райт написал сценарий в соавторстве с Майклом Бакаллом. Саймон Кинберг, Нира Парк и Райт выступают продюсерами. Выход ленты запланирован на 21 ноября 2025 года — в этом же году происходит действие ее сюжета.